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إقتصاد

سعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 57700 و58000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 58200 و58400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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