الخاسر الوحيد بين أغنى 10 مليارديرات في العالم خلال 2023.. ماذا حصل لثروة وارن بافيت؟

منذ بداية عام 2003 تراجعت ثروة وارن بافيت ليصبح بذلك الملياردير الوحيد من بين أغنى 10 أشخاص في العالم الذي تنخفض ثروته.

فقد انخفض صافي ثروة بافيت بمقدار 529 مليون دولار إلى 107 مليار دولار منذ بداية كانون الثاني، بفعل تراجع بنسبة 1% تقريبًا في سعر سهم Berkshire Hathaway هذا العام، مقارنة مع مكاسب بنسبة 5% لمؤشر S&P 500 القياسي وزيادة بنسبة 10% في مؤشر Nasdaq Composite.

في المقابل، نمت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة LVMH بيرنارد أرنو بمقدار 27 مليار دولار لتصل إلى 189 مليار دولار، بينما انتعشت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك بمقدار 23 مليار دولار لتصل إلى 160 مليار دولار بنهاية إغلاق السوق الاثنين 30 يناير.

وتعكس مكاسب كل منهما ارتفاعًا بنسبة 14% في أسهم LVMH ، وزيادة بنسبة 54% في أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية هذا العام.

وبالمثل، قفز صافي ثروة مؤسس Amazon جيف بيزوس بمقدار 17 مليار دولار إلى 124 مليار دولار، وسجلت الزيادة في ثروة بيل غيتس الشريك المؤسس لشركة Microsoft ملياري دولار لتبلغ 111 مليار دولار، حيث قفز سهم Amazon 17% هذا العام ، بينما ارتفع سهم Microsoft 1%.

وارتفعت أيضاً ثروات كل من رئيس شركة Oracle لاري إليسون، والمؤسسان المشاركان لشركة Alphabet سيرجي برين ولاري بيدج، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ستيف بالمر، وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم، مع ارتفاع قيمة حصصهم الكبيرة في شركاتهم.

وتخلص المستثمرون من الأسهم ذات المخاطر العالية في العام الماضي استجابة لارتفاع تاريخي في التضخم، وموجة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي ، والتهديد الوشيك بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.(cnbc)