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إقتصاد

بفضل ارتفاع البيتكوين والإيثيريوم.. العملات المشفرة تنتعش!

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:00
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في الشهر الأول من عام 2023، ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية، حيث أضافت 250 مليار دولار إلى سوق العملات المشفرة المجمعة.

 

وارتفع سعر البيتكوين إلى حوالي 23 ألف دولار، صعوداً من أقل من 17 ألف دولار في بداية العام، وشهدت الإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة العشرة الأولى مكاسب مماثلة على الرغم من أن بعض العملات الصغيرة ارتفعت بشكل أكبر.

 

وتستعد الآن سوق العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الفدرالي اليوم الأربعاء 1 شباط، وسط توقعات برفعه الفائدة إلى نطاق مستهدف جديد من 4.5% إلى 4.75% - وهو أقل ارتفاع منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في آذار.

 

وقالت صوفي لوند ييتس كبيرة محللي الأسهم في Hargreaves Lansdown إن الأسواق "قد تتراجع تحت ضغط رفع معدل الفائدة القادم من جانب الاحتياطي الفدرالي". (cnbc)

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