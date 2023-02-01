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إقتصاد

مايكروسوفت تحذر موظفيها!

Lebanon 24
01-02-2023 | 08:00
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سأل في وقت سابق من هذا الشهر أحد موظفي Microsoft في منتدى داخلي عما إذا كان ChatGPT مسموحًا باستخدامه في العمل.

 

ردت Microsoft أنه مسموح لهم، طالما أن الموظفين لا يشاركون المعلومات السرية مع أداة الذكاء الاصطناعي، قائلة: "من فضلكم لا ترسلوا بيانات حساسة إلى أي من برامج OpenAI، لأنها قد تستخدمها لتدريب النماذج المستقبلية".

 

وتسبب هوس العالم المفاجئ بـ ChatGPT في جعل بعض شركات التكنولوجيا تتدافع لتحذير الموظفين من التفاعل بحرية مع التكنولوجيا.

 

اللافت هذه المرة هو أن مايكروسوفت داعم وشريك رئيسي لـ OpenAI، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من التمويل للشركة الناشئة.

 

وتخطط شركة البرمجيات العملاقة أيضًا لدمج تقنية OpenAI في بعض منتجاتها الأخرى، مثل محرك بحث Bing وتطبيقات Office، وفق ما ذكرت The Information سابقًا.

 

وقد تؤدي العلاقة الوثيقة بين الشركتين إلى تضارب محتمل في المصالح لشركة Microsoft، حيث يمكنها الاستفادة من حصول OpenAI على المزيد من بيانات التدريب، وفقًا لفنسنت كونيتسر أستاذ علوم الكمبيوتر ومدير مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة كارنيجي ميلون.

 

يكمن مصدر الخوف في أنه يمكن للعاملين مشاركة معلومات الشركة السرية عن غير قصد - مثل رمز البرنامج الداخلي - مع روبوت المحادثة لطلب النصائح حول كيفية تحسين عملهم.

 

ويمكن لـ ChatGPT بدوره معالجة البيانات لتدريب نفسه، وربما مشاركة نسخ من المعلومات السرية التي يتلقاها في عمليات التبادل المستقبلية مع مستخدمين آخرين. (cnbc)

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