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إقتصاد

هل تراجع التضخم في منطقة اليورو؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 12:00
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تراجع تضخم منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في شهر كانون الثاني. وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن التضخم هبط في تكتل العملة المؤلف من 20 دولة إلى 8.5 بالمئة الشهر الماضي نزولا من 9.2 بالمئة في كانون الاول.
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وجاءت النسبة أقل من توقع باستطلاع أجرته رويترز بأن تكون 9 بالمئة. (سكاي نيوز)
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