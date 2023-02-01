"أوبك+" تبقي على سياساتها الحالية للإنتاج دون تغيير

أبقت اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" على استراتيجية الإنتاج دون تغيير، وقال بيان إن لجنة المراقبة الوزارية لم توصي بإدخال تعديلات على اتفاق المجموعة النفطي.

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وجاء في البيان: "جدد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية تأكيد التزامهم بإعلان التعاون (اتفاق أوبك+)، الذي يسري حتى نهاية عام 2023، بالشكل المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة "أوبك" والأعضاء من خارجها في 5 تشرين الأول 2022، ودعوا جميع البلدان المشاركة لتحقيق الامتثال الكامل (لشروط الاتفاق)".ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية في 3 نيسان المقبل، والاجتماع التالي للتحالف بأكمله في حزيران 2023 ما لم تكن هناك حاجة إلى اجتماع استثنائي لإدخال تعديلات على الاتفاق النفطي. (روسيا اليوم)