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إقتصاد

"أوبك+" تبقي على سياساتها الحالية للإنتاج دون تغيير

Lebanon 24
01-02-2023 | 16:00
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أبقت اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" على استراتيجية الإنتاج دون تغيير، وقال بيان إن لجنة المراقبة الوزارية لم توصي بإدخال تعديلات على اتفاق المجموعة النفطي.
 
وجاء في البيان: "جدد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية تأكيد التزامهم بإعلان التعاون (اتفاق أوبك+)، الذي يسري حتى نهاية عام 2023، بالشكل المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة "أوبك" والأعضاء من خارجها في 5 تشرين الأول 2022، ودعوا جميع البلدان المشاركة لتحقيق الامتثال الكامل (لشروط الاتفاق)".
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ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية في 3 نيسان المقبل، والاجتماع التالي للتحالف بأكمله في حزيران 2023 ما لم تكن هناك حاجة إلى اجتماع استثنائي لإدخال تعديلات على الاتفاق النفطي. (روسيا اليوم) 
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