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إقتصاد

أسهم أوروبا تغلق على استقرار مع ترقب قرار الفائدة الأميركية

Lebanon 24
01-02-2023 | 14:43
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استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء قبيل رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع وتعليقات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من شأنها أن توفر مزيدا من المؤشرات على خطط البنك المركزي للتشديد النقدي.


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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من 4.50 بالمئة إلى 4.75 بالمئة.

وقال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في (إتش.واي.سي.إم) "أسواق الأسهم لا تريد القيام بأي تحركات كبيرة حتى نسمع من الاحتياطي الفيدرالي".

وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي ستصدر قرارات بخصوص السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس ومن المرجح أن يرفع كلاهما أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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