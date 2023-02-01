12
o
بيروت
12
o
طرابلس
3
o
صور
12
o
جبيل
0
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسهم أوروبا تغلق على استقرار مع ترقب قرار الفائدة الأميركية
Lebanon 24
01-02-2023
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء قبيل رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع وتعليقات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من شأنها أن توفر مزيدا من المؤشرات على خطط البنك المركزي للتشديد النقدي.
Advertisement
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من 4.50 بالمئة إلى 4.75 بالمئة.
وقال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في (إتش.واي.سي.إم) "أسواق الأسهم لا تريد القيام بأي تحركات كبيرة حتى نسمع من الاحتياطي الفيدرالي".
وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي ستصدر قرارات بخصوص السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس ومن المرجح أن يرفع كلاهما أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
02:30 | 2023-02-01
01/02/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
00:36 | 2023-02-01
01/02/2023 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
02:15 | 2023-02-01
01/02/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2023-02-01
"أوبك+" تبقي على سياساتها الحالية للإنتاج دون تغيير
14:30 | 2023-02-01
8 أشياء يفعلها فاحشو الثراء بطريقة مختلفة.. اليكم السر فهل تجربون الطريقة؟
13:40 | 2023-02-01
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
13:39 | 2023-02-01
بدءًا من الأسبوع المقبل التسعير بالدولار في السوبرماركت... هل تتأثر هذه الأصناف؟
12:20 | 2023-02-01
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:00 | 2023-02-01
هل تراجع التضخم في منطقة اليورو؟
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
01/02/2023 23:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 23:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 23:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact