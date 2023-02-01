Advertisement

إقتصاد

مصارف ترفع سعر الفائدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-02-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1034589-638109164268730046.jpg
Doc-P-1034589-638109164268730046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عدد من البنوك المركزية العربية اتخذت قرارات بشأن سياستها النقدية بعد قرار الفدرالي الأميركي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

 

المركزي السعودي يرفع الفائدة

 

فقد رفع المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

 

كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

 

الإمارات والبحرين يرفعان الفائدة 25 نقطة

وقرر المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.65%.

 

كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع 25 نقطة أساس، كما رفع سعر الفائدة على الإيداع للشهر بنحو 25 نقطة.

قطر تبقي على سياستها النقدية

 

هذا وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%. (cnbc)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:15 | 2023-02-02
02:12 | 2023-02-02
02:00 | 2023-02-02
16:00 | 2023-02-01
14:43 | 2023-02-01
14:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website