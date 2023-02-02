نزاع بين "القطرية" وشركة "إيرباص".. كيف انتهى؟

أكدت الخطوط الجوية القطرية وشركة "إيرباص" الفرنسية، التوصل إلى تسوية ودية تنهي الخلاف بينهما حول أضرار لحقت بالسطح الخارجي لعدد من طائرات "A350" التي تملكها "القطرية".

وذكرت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها أمس الأربعاء، على صفحتها في موقع "تويتر": "تتطلع الشركتان إلى إعادة تشغيل طائرات A350 بأمان تام بعد البدء في إجراءات الإصلاح ضمن برنامج خاص".

وأضاف البيان: "تعد تفاصيل التسوية سرية، ولن يستمر أي من الطرفين بعد الآن في المطالبات القضائية".

ولا تحمل اتفاقية التسوية أيا من الطرفين أية مسؤولية، حيث ستمكن الاتفاقية كلا من الخطوط الجوية القطرية وشركة "إيرباص" من المضي قدما والعمل معا كشركاء.

وبدأت الخطوط الجوية القطرية وقف استعمال بعض طائراتها من نوع "إيرباص A350"، المستخدمة في الرحلات الطويلة المدى اعتبارا من أغسطس 2021 بسبب وجود مشكلة في الطلاء الخارجي.

وخاضت الشركتان معركة في المحاكم البريطانية، على خلفية مشكلة الطلاء التي شهدت توقيف "القطرية" لـ23 طائرة من طراز "A350".

وطالبت "القطرية" في المعركة القضائية بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تقشير الطلاء، والتي تقول إنها تشكل تهديدا لمانع الصعق.

وردت "إيرباص" بإلغاء طلبية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار لشراء 50 طائرة من طراز "A321" من الخطوط القطرية. (روسيا اليوم)