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إقتصاد

خسر 34 مليار دولار في 3 أيام.. ملياردير هندي يفقد لقب أغنى رجل في آسيا

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:00
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خرج الملياردير الهندي غوتام أداني من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، كما فقد لقب الأكثر ثراء في آسيا إذا استمر تراجع أسهم مجموعته، وسط تقارير عن قيامه بعمليات احتيال.

 

فقد انخفض ترتيب الملياردير الهندي بمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات من المركز الرابع إلى المركز الحادي عشر، بعدما نزفت ثروته الشخصية 34 مليار دولار في ثلاثة أيام تداول فقط.

 

وبثروته البالغة 84.4 مليار دولار حاليا، جاء ترتيب أداني متفوقا بمرتبة واحدة فقط على منافسه ورئيس شركة Reliance Industries، موكيش أمباني البالغة ثروته الصافية 82.2 مليار دولار.

 

وتراجعت أسهم شركات مجموعة Adani Group وسط ضغوط بيعية استمرت ثلاثة أيام أدت إلى فقدانها أكثر من 68 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد نشر تقرير Hindenburg Research الذي زعم وجود "تلاعب واضح في الأسهم والاحتيال المحاسبي".

 

وبذلك جاء ترتيب أداني بقائمة المليارديرات بعد كارلوس سليم المكسيكي من أصل لبناني، والمؤسس المشارك لشركة "غوغل" سيرغي برين، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر. (سكاي نيوز)

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