الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولارفي السوق الموازية صباح اليوم ما بين 63900 ليرة و64100 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 63000 و63500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.