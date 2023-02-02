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إقتصاد

سعر "بيتكوين" يزحف صوب مستوى جديد بعد رفع الفائدة الأميركية

Lebanon 24
02-02-2023 | 13:00
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واصلت العملات الرقمية تألقها مع صعود سعر "بيتكوين" واستقراره أعلى مستوى 23 ألف دولار، حيث تزحف صوب مستوى 24 ألف دولار في التعاملات الأخيرة، تزامناً مع الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي الأميركي بأسعار الفائدة. تأتي هذه المكاسب بعد موجة عنيفة من الخسائر التي عصفت بسوق الـ"كريبتو" بعد الإعلان عن انهيار عدد من المنصات الشهيرة.
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ومع بداية العام الحالي، استطاعت سوق العملات المشفرة أن يسترد بعض خسائره التي مني بها خلال العام الماضي والتي تجاوزت وفق إحصاءات "العربية.نت" نحو 2.3 تريليون دولار. حيث واجهت السوق ضغوطاً صعبة بعد أن انتهج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة متشددة في رفع أسعار الفائدة، مما أضر كثيراً بسوق الـ"كريبتو".

على صعيد التداولات وخلال الساعات الماضية، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 4% رابحة نحو 42.6 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1047 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء، إلى نحو 1089.6 مليار دولار في بداية تعاملات اليوم. (العربية) 

المصدر: العربية
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