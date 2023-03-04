18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البلدان الفقيرة تختنق... هذا ما أكدته "الامم المتحدة"
Lebanon 24
04-03-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ي غياب ممثلين عن أفقر دول العالم وأغناها، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة.
ولفت غوتيريش، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه الدوحة إلى أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك الدول "العالقة في حلقات مفرغة" تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم، متوجها إلى البلدان الفقيرة بالقول إنه "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".
Advertisement
وغابت عن فعاليات المؤتمر دولتان من الأفقر في العالم نظرا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان، كذلك لم يحضر أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء كورونا.(أ ف ب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:55 | 2023-03-07
بشأن قروض الإسكان... إليكم هذا الخبر
08:45 | 2023-03-07
"دون شروط".. لماذا أودعت السعودية 5 مليارات دولار في تركيا؟
08:04 | 2023-03-07
دولة تدفع لكم المال من أجل زيارتها... كيف ذلك؟
08:00 | 2023-03-07
اقتصادي يحذر من تعرض الاقتصاد العالمي لـ"هبوط حاد"
07:39 | 2023-03-07
كيف تحولت إثيوبيا من مستوردة إلى مصدرة للقمح؟
07:06 | 2023-03-07
بـ"فاتورة فلكية".. الأمم المتحدة تقدر خسائر الزلزال في تركيا
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 16:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 16:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 16:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact