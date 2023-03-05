Advertisement

إقتصاد

في تركيا... المزيد من الانخفاض في معدلات التضخم

Lebanon 24
05-03-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1044383-638135965354805322.jpg
Doc-P-1044383-638135965354805322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي عن أن التضخم السنوي في تركيا انخفض في فبراير الماضي بنحو طفيف إلى 55.18%.

ووفقا لمعهد الإحصاءات التركي فإن التضخم تراجع بعد أن كان في شهر يناير الماضي عند 57.68%.
Advertisement

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في تركيا هذا العام عند 51.2%، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العالمي 6.6%.

وتأتي بيانات التضخم في وقت تستعد فيه تركيا لضخ مليارات الدولارات لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أجزاء من البلاد في 6 فبراير الماضي.(برايم + تاس)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:55 | 2023-03-07
08:45 | 2023-03-07
08:04 | 2023-03-07
08:00 | 2023-03-07
07:39 | 2023-03-07
07:06 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website