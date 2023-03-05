في تركيا... المزيد من الانخفاض في معدلات التضخم

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كشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي عن أن التضخم السنوي في تركيا انخفض في فبراير الماضي بنحو طفيف إلى 55.18%.ووفقا لمعهد الإحصاءات التركي فإن التضخم تراجع بعد أن كان في شهر يناير الماضي عند 57.68%.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في تركيا هذا العام عند 51.2%، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العالمي 6.6%.وتأتي بيانات التضخم في وقت تستعد فيه تركيا لضخ مليارات الدولارات لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أجزاء من البلاد في 6 فبراير الماضي.(برايم + تاس)