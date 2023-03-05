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إقتصاد

قيمة العملات الرقمية تنخفض في الأسواق... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-03-2023 | 05:00
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تراجع سعر عملة "البيتكوين"، في تعاملات الايام الأخيرة، بنحو 5% إلى مستوى 22.4 ألف دولار، وسجلت بذلك العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أدنى مستوى في أسبوعين.

وبحلول الساعة 09:33 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 4.51% إلى 22399.40 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية.
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ويأتي التراجع في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عن قيام مستثمرين بسحب حوالي 6 مليارات دولار من عملة باينانس المستقرة Binance USD بعد حملة تنظيمية أمريكية على بورصة العملات الرقمية الأكبر في العالم.(RT) 

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