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إقتصاد
الصين تحاول تحقيق المزيد من معدلات النمو خلال هذا العام
Lebanon 24
05-03-2023
|
08:00
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كشف تقرير عمل حكومي صدر اليوم الأحد، لدى افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قدره "نحو 5%" في العام 2023.
ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءا من اليوم الأحد لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة.
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وبعد ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب قيود مكافحة كوفيد "يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا"، وفق ما جاء في تقرير لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ قدّمه أمام نحو 3000 نائب.
غير أن هدف النمو المحدد عند نحو 5% هو أحد أكثر الأهداف تواضعا منذ عقود. وكانت الصين تهدف العام الماضي إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 %.
وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد منذ قرابة ثلاث سنوات، نموا بنسبة 3% فقط عام 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود.
والسياق الدولي غير مؤات إذ يخشى كثير من الاقتصاديين تباطؤا عالميا وسط ارتفاع التكاليف ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.(العربية)
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