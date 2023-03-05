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إقتصاد

انخفاض احتياطات الغاز في مرافق التخزين الأوروبية إلى أقل من 60%

Lebanon 24
05-03-2023 | 16:00
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تدل معلومات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا على أن نسبة الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض انخفضت إلى أقل من 60%.
وجاء في بيان صدر عن الرابطة ونشر في موقعها، أنه في نهاية يوم 3 آذار الجاري بلغ الحجم الإجمالي للغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض حوالي 65 مليار متر مكعب.
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ويعني ذلك أن مرافق تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 59,57% أي أقل بمقدار 0,44 نقطة مئوية مما كان عليه في اليوم السابق.

وفي الوقت ذاته يعد معدل نسبة الغاز في مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة نحو 20 نقطة مئوية من المتوسط لذلك التاريخ على مدار السنوات الخمس الماضية. فمثلا انخفض هذا المؤشر في موسم التدفئة 2021-2022 إلى أقل من 60% في 15 كانون الاول.

وكتب خبراء معهد الطاقة والمال على "تلغرام" أن انخفاض احتياطيات الغاز في منشآت التخزين في آذار يمكن أن يتراوح، وفقا للتقديرات طويلة الأجل، من -1,4% إلى -10,7%، اعتمادا على الظروف الجوية. وأشاروا إلى أن متوسط الانخفاض - على مدى السنوات الخمس الماضية - يبلغ -5,6%، وقد تنخفض احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض بحلول نهاية آذار إلى نحو 50-55%.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كانون الثاني الماضي، أن روسيا خفضت توريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% خلال الأشهر الثمانية للعام الماضي. وأضافت أن أوروبا تمكنت من تعويض النقص الموجود في الغاز من خلال زيارة توريد الغاز المسال من الولايات المتحدة. وأفادت أن واردات الغاز المسال من هناك ازدادت بنسبة 2,4 مرة وتجاوزت 50 مليون طن.
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