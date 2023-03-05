18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
انخفاض احتياطات الغاز في مرافق التخزين الأوروبية إلى أقل من 60%
Lebanon 24
05-03-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدل معلومات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا على أن نسبة الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض انخفضت إلى أقل من 60%.
وجاء في بيان صدر عن الرابطة ونشر في موقعها، أنه في نهاية يوم 3 آذار الجاري بلغ الحجم الإجمالي للغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض حوالي 65 مليار متر مكعب.
Advertisement
ويعني ذلك أن مرافق تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 59,57% أي أقل بمقدار 0,44 نقطة مئوية مما كان عليه في اليوم السابق.
وفي الوقت ذاته يعد معدل نسبة الغاز في مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة نحو 20 نقطة مئوية من المتوسط لذلك التاريخ على مدار السنوات الخمس الماضية. فمثلا انخفض هذا المؤشر في موسم التدفئة 2021-2022 إلى أقل من 60% في 15 كانون الاول.
وكتب خبراء معهد الطاقة والمال على "تلغرام" أن انخفاض احتياطيات الغاز في منشآت التخزين في آذار يمكن أن يتراوح، وفقا للتقديرات طويلة الأجل، من -1,4% إلى -10,7%، اعتمادا على الظروف الجوية. وأشاروا إلى أن متوسط الانخفاض - على مدى السنوات الخمس الماضية - يبلغ -5,6%، وقد تنخفض احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض بحلول نهاية آذار إلى نحو 50-55%.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كانون الثاني الماضي، أن روسيا خفضت توريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% خلال الأشهر الثمانية للعام الماضي. وأضافت أن أوروبا تمكنت من تعويض النقص الموجود في الغاز من خلال زيارة توريد الغاز المسال من الولايات المتحدة. وأفادت أن واردات الغاز المسال من هناك ازدادت بنسبة 2,4 مرة وتجاوزت 50 مليون طن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:55 | 2023-03-07
بشأن قروض الإسكان... إليكم هذا الخبر
08:45 | 2023-03-07
"دون شروط".. لماذا أودعت السعودية 5 مليارات دولار في تركيا؟
08:04 | 2023-03-07
دولة تدفع لكم المال من أجل زيارتها... كيف ذلك؟
08:00 | 2023-03-07
اقتصادي يحذر من تعرض الاقتصاد العالمي لـ"هبوط حاد"
07:39 | 2023-03-07
كيف تحولت إثيوبيا من مستوردة إلى مصدرة للقمح؟
07:06 | 2023-03-07
بـ"فاتورة فلكية".. الأمم المتحدة تقدر خسائر الزلزال في تركيا
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 16:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 16:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 16:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact