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إقتصاد

مركز الغاز في تركيا... ما مدى أهميته؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 02:00
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قالت يفغينيا بوبوفا المحللة في شركة Vygon Consulting، إن روسيا وأذربيجان وإيران بالإضافة إلى مصدري الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يصبحوا موردين للغاز عبر "مركز الغاز" في تركيا.

واعتبرت بوبوفا أن المركز من المحتمل أن يصبح، "في المقام الأول قاعدة لإمدادات خطوط الأنابيب إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا، كما أنه يمكن أن يصبح أيضا "نقطة جديدة" لإنشاء منصة تداول إلكترونية، ويمكن أن يصبح معيارا إقليميا للأسعار.
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وتعتقد بوبوفا أن "موردي الغاز يمكن أن يكونوا روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان في المستقبل وموردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين (الجزائر وقطر والولايات المتحدة وغيرها)".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد أوعزا، في وقت سابق، بالعمل بسرعة على قضية إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.

وتكمن الفكرة في تحويل مسار الغاز الطبيعي الروسي من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، إذ يعتبر أردوغان أن بإمكان أوروبا أن تحصل على الغاز الروسي عبر تركيا.

وكان الوزير التركي دونمز قد أفاد سابقا أن مركز توزيع الغاز في إطار مشروع مركز الغاز المقترح من روسيا سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد.(نوفوستي)


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