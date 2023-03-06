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إقتصاد

الدولار يعاود الارتفاع.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
06-03-2023 | 02:19
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 79900 و 80500  ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 79800 و80100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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