الدولار يعاود الارتفاع.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 79900 و 80500 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 79800 و80100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.