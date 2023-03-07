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إقتصاد

برنت يتجه لأطول سلسلة مكاسب يومية منذ أيار 2022

Lebanon 24
07-03-2023 | 02:00
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، إن السفن التي تحمل الخام والمنتجات الروسية عليها الآن الإبحار لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات محدودة، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".

تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ أيار 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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