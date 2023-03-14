Advertisement

إقتصاد

بايدن: لن نسمح بتحمل دافعي الضرائب الأميركيين أي خسائر

Lebanon 24
14-03-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1047122-638143716915144005.jpg
Doc-P-1047122-638143716915144005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن للاميركيين أن جميع الودائع في البنوك الأميركية متاحة لهم إذا لزم الأمر، مشددا على أنه سيتم طرد إدارة البنوك المفلسة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الموطنين في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا واثقين من أمن واستقرار النظام المصرفي الأميريي. وتعهد أن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتكبدوا خسائر بسبب مشاكل البنوك المفلسة.
Advertisement

كذلك لفت بايدن إلى أنه لن تتم حماية المستثمرين ودائني البنوك. واللافت أن كلمة الرئيس الأمريكي استمرت نحو 5 دقائق ولم تتطرق لأشياء محددة أو إلى إجراءات خاصة سيتم اتخاذها.

وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وفي ظل ذلك تدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتبارا من 13 مارس الجاري السماح لجميع موديعي "سيليكون فالي" بالوصول إلى مدخراتهم.

وبعد انهيار "سيليكون فالي" تم إغلاق بنك "سيغنتشر بنك" وسط مخاوف من أن تطال الأزمة القطاع المصرفي ككل في الولايات المتحدة.

ويعد تعثر "سيغنتشر بنك" هو ثالث فشل كبير في الصناعة المصرفية الأمريكية في أسبوع، حيث كان "سيلفرجيت"، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا ويركز على العملات الرقمية، أول من أعلن عن تصفية وشيكة للأنشطة يوم الأربعاء الماضي.

وتلى "سيلفرجيت" بنك "سيليكون فالي" يوم الجمعة الماضية، والذي يعد أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008.(RT + نوفوستي)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
04:42 | 2023-03-16
03:01 | 2023-03-16
00:21 | 2023-03-16
00:18 | 2023-03-16
00:08 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website