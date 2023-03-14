بايدن: لن نسمح بتحمل دافعي الضرائب الأميركيين أي خسائر

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن للاميركيين أن جميع الودائع في البنوك الأميركية متاحة لهم إذا لزم الأمر، مشددا على أنه سيتم طرد إدارة البنوك المفلسة.وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الموطنين في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا واثقين من أمن واستقرار النظام المصرفي الأميريي. وتعهد أن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتكبدوا خسائر بسبب مشاكل البنوك المفلسة.كذلك لفت بايدن إلى أنه لن تتم حماية المستثمرين ودائني البنوك. واللافت أن كلمة الرئيس الأمريكي استمرت نحو 5 دقائق ولم تتطرق لأشياء محددة أو إلى إجراءات خاصة سيتم اتخاذها.وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.وفي ظل ذلك تدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتبارا من 13 مارس الجاري السماح لجميع موديعي "سيليكون فالي" بالوصول إلى مدخراتهم.وبعد انهيار "سيليكون فالي" تم إغلاق بنك "سيغنتشر بنك" وسط مخاوف من أن تطال الأزمة القطاع المصرفي ككل في الولايات المتحدة.ويعد تعثر "سيغنتشر بنك" هو ثالث فشل كبير في الصناعة المصرفية الأمريكية في أسبوع، حيث كان "سيلفرجيت"، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا ويركز على العملات الرقمية، أول من أعلن عن تصفية وشيكة للأنشطة يوم الأربعاء الماضي.وتلى "سيلفرجيت" بنك "سيليكون فالي" يوم الجمعة الماضية، والذي يعد أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008.(RT + نوفوستي)