كيف أثر إفلاس البنك الأميركي على أسعار بعض المعادن؟

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صعدت أسعار الذهب بنحو 2% بصفته ملاذا آمنا وسط تخوف الأسواق من تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.وفي الأسواق بحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.79% إلى 1900.60 دولار للأونصة.في حين ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.81% إلى 1902.12 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".(RT + بلومبرغ)