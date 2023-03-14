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إقتصاد

معرض زراعي جزائري في موسكو... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:00
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أعلنت سفارة الجزائر في موسكو انعقاد معرض زراعي وغذائي في العاصمة الروسية يومي 16 و17 مارس الجاري، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم الاثنين إن زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على منتجات زراعية وغذائية من الجزائر وتذوقها.
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وأضافت أن الحدث يهدف إلى تعريف المختصين الروس، بما في ذلك تجار الجملة والمستوردين، بالمنتجات الجزائرية. وأشارت إلى أن حوالي ثلاثين عارضا من الجزائر سيعرضون:

- زيت الزيتون

- التمور

- الفواكه والخضروات الطازجة

- المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية

- منتجات صناعة النبيذ

- الشوكولاتة والحلويات والبسكويت

- أنواع مختلفة من الصلصات. (RT)


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