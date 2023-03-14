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إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع بعد 3 أيام من التراجع وانخفاض أسهم البنوك

Lebanon 24
14-03-2023 | 14:00
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ارتفع المؤشر الأوروبي، الثلاثاء، مدعوما بصعود أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، الذي تسبب في تخبط القطاع المصرفي على مستوى العالم.
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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن تراجع 2.4% في اليوم السابق في أسوأ موجة بيع هذا العام.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والتكنولوجيا 1.1% و0.4% على التوالي إذ أقبل المستثمرون على القطاعات التي تميل إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، وفق رويترز.

واستمرت عائدات السندات الأوروبية في الانخفاض على خلفية رهان المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من تشديد السياسة النقدية.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 1.1% بعد أن سجل أكبر خسارة له منذ أكثر من عام أمس الاثنين. (العربية)          


المصدر: العربية
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