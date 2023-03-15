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إقتصاد

رسالة من أردوغان الى رجال الاعمال... ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:00
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ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك تكريس جهودهم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وطالب أردوغان، في رسالة بعثها إلى قمة أوراسيا الاقتصادية السادسة والعشرين، التي تنظمها جمعية مجموعة مرمرة في إسطنبول، طالب المستثمرين بالحفاظ على استثماراتهم ومصانعهم.
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ورحب الرئيس التركي بالمستثمرين الأجانب الذين قدموا من العالم الإسلامي والدول الصديقة لتركيا للمشاركة في القمة.

وقال "أنا على ثقة بأننا كدولة وشعب سنتجاوز هذا الامتحان الصعب يدا بيد، وأتوجه بالشكر إليكم فردا فردا على مساهمتكم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات والتنمية والإنتاج".

وضرب زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير، ما أدى إلى آلاف الضحايا وتدمير آلاف الوحدات السكنية في البلدين.(الأناضول)


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