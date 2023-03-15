الدولار يفتتح على سعر مرتفع.. اليكم ما سجله صباح اليوم

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 102000 و102500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 101200 و101700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.