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إقتصاد

ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

Lebanon 24
15-03-2023 | 04:23
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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 36 الف ليرة، و98 اوكتان 38  الف ليرة، المازوت 35 الف ليرة والغاز 24 الف ليرة. وأصبحت الاسعار على الشكل الآتي: 

بنزين 95 أوكتان: 1852000 ليرة
بنزين 98 أوكتان: 1897000 ليرة
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مازوت: 1758000 ليرة
غاز: 1248000 ليرة
 
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