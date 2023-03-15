ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 36 الف ليرة، و98 اوكتان 38 الف ليرة، المازوت 35 الف ليرة والغاز 24 الف ليرة. وأصبحت الاسعار على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 1852000 ليرةبنزين 98 أوكتان: 1897000 ليرةمازوت: 1758000 ليرةغاز: 1248000 ليرة