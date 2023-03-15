"غولدمان ساكس" يخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي بأميركا

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خفض بنك "غولدمان ساكس"، الأربعاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير، مشيرا إلى مخاطر محيطة بالإقراض، فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية.ويتوقع المحللون في البنك الآن أن يبلغ النمو على أساس سنوي 1.2 بالمئة للربع الأخير في انخفاض 0.3 بالمئة عن التقدير السابق.وتواجه البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة أوقاتا عصيبة منذ إغلاق الجهات التنظيمية لمجموعة "سيليكون فالي" المالية بعد حملة واسعة لسحب الودائع في الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز عربية)