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إقتصاد

أسعار النفط تهبط إلى أقل مستوى في أكثر من عام... كم انخفضت؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 15:44
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هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في ختام تعاملات الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ تسبب القلق بشأن بنك "كريدي سويس" في إثارة الهلع في الأسواق العالمية وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.
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وتلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في "كريدي سويس" إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم الأوروبية الأخرى.

وتراجع خام برنت بواقع 3.76 دولار أو 4.9 بالمئة ليبلغ عند التسوية 73.69 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 3.72 دولار، أو 5.2 بالمئة إلى 67.61 دولار عند التسوية.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء، تحت ضغط المخاوف من أن انهيار بنك "سيليكون فالي" الأسبوع الماضي وإخفاقات البنوك الأميركية الأخرى قد يؤدي إلى أزمة مالية من شأنها أن تلقي بثقلها على الطلب على الوقود.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن المخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بواقع 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس إلى 480.1 مليون برميل.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.2 مليون برميل. (سكاي نيوز)
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