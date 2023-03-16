Advertisement

إقتصاد

شبح الإفلاس يخيم على ثاني أكبر بنك سويسري... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-03-2023 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1047768-638145438991671254.jpg
Doc-P-1047768-638145438991671254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انخفضت قيمة اليورو في الأسوق بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، بعد أن انهار سهم "كريدي سويس" في البورصات وسط مخاوف من تكرار سيناريو إفلاس "سيليكون فالي بنك" في أوروبا.

وانهار سهم "كريدي سويس" إلى مستوى قياسي جديد بعد أن قال أكبر مستثمر في المجموعة المصرفية إنه غير قادر على تقديم مساعدة مالية إضافية للبنك السويسري.
Advertisement

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد هبط سهم "كريدي سويس"، في البورصة السويسرية (SIX) إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيث تراجع، بنسبة 27.32% إلى 1.58 فرنك سويسر للسهم، وأفادت الوكالة بأنه أكبر انخفاض في يوم واحد لسهم البنك.

وقبل ذلك قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، لوسائل إعلام، إن "البنك لا يستطيع زيادة الاستثمار في "كريدي سويس" لتداعيات تنظيمية".

وفي سوق العملات، تراجع اليورو بحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.72% إلى 1.0548 دولار، في ظل تراجع أسهم البنوك الأوروبية ومخاوف من إفلاس البنك.(RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:42 | 2023-03-16
03:01 | 2023-03-16
00:21 | 2023-03-16
00:18 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
15:44 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website