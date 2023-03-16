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إقتصاد

ردا على "القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية"... هذا ما ستقدم عليه روسيا

Lebanon 24
16-03-2023 | 03:01
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قد تقوم روسيا بتعليق مشاركتها في اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي مع جميع الدول غير الصديقة مرة واحدة، وذلك من خلال آلية تستند لمرسوم رئاسي خاص. 

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها قدمت هذه المبادرة مع وزارة الخارجية الروسية، وأشارت إلى أن الخطوة تأتي ردا على القيود الاقتصادية التي تم فرضها من جانب واحد ضد روسيا من قبل مجموعة من الدول.
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وجاء في بيان وزارة المالية الروسية: "منذ العام 2022 اتخذت الدول الغربية قيودا اقتصادية أحادية الجانب، بما في ذلك في فبراير من هذا العام، حيث تم إدراج روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة الولايات الضريبية غير المتعاونة أو ما يسمى في الاتحاد "بالقائمة السوداء"، وبناء على ذلك تظهر الحاجة في روسيا لإصدار مرسوم بشأن تعليق الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي مع جميع الدول التي اتخذت قيودا اقتصادية من جانب واحد ضد روسيا".

وفي فبراير الماضي قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا وجزر العذراء البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال على قائمة الاتحاد الأوروبي "للمناطق الضريبية غير المتعاونة" مع الاتحاد، والتي تم وضعها في عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية وتفادي التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية. 
(إنترفاكس)

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