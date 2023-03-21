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إقتصاد

التسابق على الاسواق الصينية مستمر... روسيا وقطر في حالة تنافس

Lebanon 24
21-03-2023 | 00:04
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تصدرت روسيا في يناير الماضي موردي الغاز إلى الصين، وسبقت بذلك الموردين الرئيسيين الآخرين، وهم تركمانستان وقطر وأستراليا.

وذكر تقرير لوكالة "إنترفاكس" استند لبيانات الجمارك الصينية، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين في يناير الماضي بلغت 2.7 مليار متر مكعب، ما ضمن لروسيا الصدارة في هذا المؤشر.
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وبذلك تجاوزت روسيا الموردين الرئيسيين الآخرين: تركمانستان وقطر (2.2 مليار متر مكعب لكل منهما) وأستراليا (1.9 مليار متر مكعب).

وأوضحت البيانات أن شركة "غازبروم" الروسية وردت إلى الصين في الشهر المذكور ما يقرب من ملياري متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا"، كذلك تم توريد 770 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفع إجمالي الواردات من المادة إلى الصين في يناير الماضي بنسبة 1% إلى 11.3 مليار متر مكعب، وزادت شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7% إلى 5.210 مليون طن.   

فيما انخفضت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 7.2% إلى 4.48 مليار متر مكعب.(إنترفاكس)


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