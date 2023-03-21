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إقتصاد

أزمة "كريدي سويس"... مخاوف من تخفيض كبير في عدد الموظفين

Lebanon 24
21-03-2023 | 06:00
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حذرت جمعية العاملين ببنوك سويسرا، من خفض كبير بالوظائف بعد استحواذ UPS على كريدي سويس.

وطالبت الجمعية بأن يكون خفض الوظائف ببنك كريدي سويس عند أدنى حد.

كان بنك UBS قد وافق على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي. (العربية) 
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