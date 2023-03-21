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إقتصاد

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم!

Lebanon 24
21-03-2023 | 04:37
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يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل صباح اليوم ما بين 131000 و132000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وكان سعر الصرف قد  سجل مساء أمس ما بين 122500 و123000  ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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