اليوم الواحد يكلف 796 دولاراً.. أغلى 10 مدن في العالم لرحلات العمل

وسط تواجد لأربع مدن أميركية ضمن المراكز العشرة الأولى، كشف تقرير جديد عن أغلى المدن في العالم للسفر بغرض العمل.

ووفقاً لتصنيف ECA International لعام 2023 والصادر أمس الثلاثاء، فإن نيويورك تصدرت المركز الأول من جديد بوصفها أغلى مدينة في العالم فيما يتعلق بالسفر لغرض العمل.

ووفقاً للبيانات، بلغ متوسط تكلفة رحلة العمل ليوم واحد إلى نيويورك 796 دولاراً.

وشهدت التكاليف المرتبطة بالسفر ذات الصلة بالعمل في نيويورك ارتفاعاً بصورة كبيرة العام الماضي.

كما أسهمت معدلات التضخم للسلع التي يستهلكها عادة المسافرون من رجال الأعمال في نمو بنحو 8% في تكاليف السفر بغرض العمل.

أما جنيف فكانت أغلى مدينة للسفر المرتبط بالعمل في أوروبا.

وفي آسيا كانت هونغ كونغ التي حلت بالمرتبة الـ16 عالمياً.

إليك ترتيب أغلى 10 مدن للسفر المرتبط بالعمل:

-1- نيويورك

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 796 دولاراً

-2- جنيف

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 700 دولار

-3- واشنطن

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 658 دولاراً

-4- زيورخ

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 641 دولاراً

-5- سان فرانسيسكو

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 609 دولارات

-6- تل أبيب

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 595 دولاراً

7- لوس أنجلوس

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 584 دولاراً

-8- لندن

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 583 دولاراً

-9- لواندا

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 564 دولاراً

-10- باريس

متوسط التكلفة في اليوم الواحد: 557 دولاراً(CNBC)