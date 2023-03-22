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إقتصاد

بعد انخفاضه الكبير مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 02:53
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 107500 و 108000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 105000 و108000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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