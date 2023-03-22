بعد انخفاضه الكبير مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 107500 و 108000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 105000 و108000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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