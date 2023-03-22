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إقتصاد

هذا ما قاله بيل غيتس عن الـ ChatGPT

Lebanon 24
22-03-2023 | 09:00
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أكد الملياردير الأميركي بيل غيتس أن تكنولوجيا ChatGPT المطورة من قبل OpenAI هي أكبر تقدم ثوري في التكنولوجيا منذ عام 1980 عندما رأى لأول مرة واجهة المستخدم الرسومية.

 

قبل ذلك اعتاد الأشخاص استخدام حاسبهم الشخصي عبر سطر الأوامر، واستخدم غيتس تكنولوجيا واجهة المستخدم الرسومية في تطوير الـsoftware في شكله الحديث اليوم.

 

وتتمكن أداة ChatGPT من كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر.

 

وفي مدونة صدرت أمس الثلاثاء، كتب المؤسس المشارك لـMicrosoft أنه تحدى فريق OpenAI العام الماضي لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يتمكن من اجتياز اختبار المستوى المتقدم لعلم الأحياء.

 

وبالفعل كشفت الشركة الأسبوع الماضي أن نسخة GPT-4 تمكنت من تسجيل أعلى نتيجة في هذا الاختبار.

 

وأضاف غيتس: "التجربة بأكملها مذهلة..تطوير الذكاء الاصطناعي مسألة أساسية مثل اختراع الحاسوب الشخصي والإنترنت والهاتف المحمول."

 

وتابع: "الذكاء الاصطناعي سيغير الطريقة التي يعمل ويسافر ويتعلم بها الأشخاص بجانب تغيير طريقة تواصلهم مع بعضهم."

 

وواصل غيتس: "صناعات بأكملها سيتم توجيهها حول الذكاء الاصطناعي..الشركات ستميز نفسها بكيفية استخدامهم لها."

 

كما يرى الملياردير الأميركي أنه ينبغي على الحكومات والمؤسسات الخيرية دعم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليم والصحة في دول العالم النامي، لأن الشركات لن تختار بالضرورة القيام بذلك بنفسها.(CNBC)

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