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إقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم وتراجع ملحوظ

Lebanon 24
22-03-2023 | 04:26
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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 143 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 146 ألف ليرة والمازوت 136 ألف ليرة وقارورة الغاز 95 الف ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 1937000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 1984000 ليرة
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المازوت 1818000 ليرة

الغاز 1277000 ليرة
 
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