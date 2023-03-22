جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم وتراجع ملحوظ

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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 143 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 146 ألف ليرة والمازوت 136 ألف ليرة وقارورة الغاز 95 الف ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان 1937000 ليرةالبنزين 98 أوكتان 1984000 ليرةالمازوت 1818000 ليرةالغاز 1277000 ليرة