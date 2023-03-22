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إقتصاد

روسيا تنوي إنشاء نظام بديل لعمليات نقل الطاقة

Lebanon 24
22-03-2023 | 15:00
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صرح النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين، بأن روسيا تنوي إنشاء نظام إمداد طاقة بديل خاص بها، وسيكون مفيدا لجميع سكان العالم تقريبا.

وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان "صورة المستقبل.. التوقعات والفرص لمجمع الوقود والطاقة" في منتدى الشباب الدولي "عاصمة النفط" المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
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وقال: "مثلما كنا (نبيع موراد الطاقة) سنواصل بيعها وسنظل شركاء موثوقين، وهناك فرصة عظيمة لنا ولـ7 مليارات من أصل 8 مليارات شخص يعيشون في كوكبنا لإنشاء نظام بديل (لإمدادات الطاقة)".

وأضاف: "لقد رأينا أن الطرق اللوجيستية قد زادت بشكل كبير، بعد أن تعطل نظام نقل النفط الذي كان قائما منذ 50-60 عاما، يسعى اقتصاد السوق دائما إلى تحقيق الحل الأمثل أي تقليل التكاليف اللوجيستية ومسارات (الشحن)". (روسيا اليوم) 
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