النفط يرتفع 1% رغم زيادة مخزونات الخام الأميركية

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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع رغم ارتفاع أسبوعي مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية في الوقت الذي انخفض فيه الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الذي قد يؤثر على مستقبل الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 76.06 دولار للبرميل في الساعة 1514 بتوقيت غرينتش.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 70.31 دولار.واتجه الخامان نحو تحقيق أعلى مستوى لهما عند الإغلاق منذ 14 آذار الجاري.