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إقتصاد

النفط يرتفع 1% رغم زيادة مخزونات الخام الأميركية

Lebanon 24
23-03-2023 | 00:00
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع رغم ارتفاع أسبوعي مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية في الوقت الذي انخفض فيه الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الذي قد يؤثر على مستقبل الطلب على الوقود.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 76.06 دولار للبرميل في الساعة 1514 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 70.31 دولار.

واتجه الخامان نحو تحقيق أعلى مستوى لهما عند الإغلاق منذ 14 آذار الجاري.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 آذار الجاري. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.

لكن البيانات الرسمية أظهرت وجود زيادة أقل في المخزونات مقارنة مع البيانات التي أصدرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل. (سكاي نيوز عربية) 
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