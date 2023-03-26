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إقتصاد

مسؤول بـ"الاحتياطي الفيدرالي": الولايات المتحدة تقترب من الركود

Lebanon 24
26-03-2023 | 14:00
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حذر نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، الأحد، من أن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأميركي، في الآونة الأخيرة، واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة، "تقربان الولايات المتحدة من الركود".
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وقال كاشكاري، في تصريحات تلفزيونية لقناة CBS "إنها بالتأكيد تقربنا أكثر. الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق. هذه الأزمة الائتمانية... ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. وهذا شيء نراقبه عن كثب".
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