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إقتصاد

طباعة النقد... أوكرانيا توقف هذه الخطوة

Lebanon 24
27-03-2023 | 03:00
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قال محافظ بنك أوكرانيا المركزي أندريه بيشني لصحيفة فايننشال تايمز، إن أوكرانيا لن تلجأ بعد الآن إلى التمويل النقدي "الخطير"‭ ‬لتدبير تكاليف الحرب ضد روسيا.

وأضاف أن هذه السياسة "تسببت في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي" عندما اضطر البنك العام الماضي إلى طباعة المليارات من الهريفنا الأوكرانية لسد العجز في الميزانية.
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وتابع أن "صراعا مفتوحا" مع الحكومة بشأن هذه المسألة قد تم حله، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقال للصحيفة: "لقد كان علاجا سريعا (طباعة النقود) لكنه خطير للغاية".(العربية) 
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