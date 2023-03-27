استثمار الأصول الروسية المجمدة... هذا ما توقعه الاتحاد الأوروبي

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تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء دخل بنسبة 2.6% من استثمار الأصول المجمدة من قبل الغرب، المملوكة للبنك المركزي لروسيا، وفقا لما نشرته صحيفة "بوليتيكو" مع الإشارة إلى وثيقة المفوضية الأوروبية.وفقا للنشر، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن حوالي ثلثي الاحتياطيات المجمدة البالغة 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي تقع في مجموعة الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.وبحسب المنشور، تنص وثيقة المفوضية الأوروبية على أن استثمار هذه المليارات... يمكن أن يحقق "دخلا سنويا كبيرا بمتوسط قيمة نحو 2.6%"، من أجل مساعدة كييف.(العربية)