كم بلغت تسعيرة الدولار عصراً؟

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 107600 و 107300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار قد افتتح اليوم مسجّلاً ما بين 107100 و 107600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.