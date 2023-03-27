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إقتصاد

كم بلغت تسعيرة الدولار عصراً؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 10:48
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 107600 و 107300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار قد افتتح اليوم مسجّلاً ما بين 107100 و 107600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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