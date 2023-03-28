دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء مسجلاً ما بين 107300 و107600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

واقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس الإثنين، على تسعيرة تراوحت بين 107400 و 107600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.