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إقتصاد

بكم بيعت أغلى لوحة سيارة في مصر؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 16:00
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أثارت قيمة أغلى لوحة مرورية في مصر ضجة واسعة النطاق وردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللوحة المعدنية التي تم عرضها للبيع بالمزاد على بوابة مصر الإلكترونية وصل سعرها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه، وسينتهي المزاد عليها اليوم الثلاثاء.
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وقام شخصان فقط بالمزايدة على تلك اللوحة التي تحمل رقم "م ي ر 555"، وتعتبر الأغلى حتى الآن على موقع "لوحتك" التابع لوزارة الداخلية المصرية.

وامتزجت تعليقات رواد مواقع التواصل على سعر اللوحة بالدهشة والسخرية في آن واحد من المبلغ المعروض لشراء اللوحة، فقال أحد المعلقين "50 مليونا علشان 3 خمسات طيب لو 3 ستات كانت وصلت لكام مليون"، بينما تساءل آخرون بدهشة عن سر تميز الأحرف "م ي ر" الموجودة باللوحة. (العربية)

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