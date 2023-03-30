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إقتصاد

بين روسيا وتركيا... المزيد من العلاقات التجارية

Lebanon 24
30-03-2023 | 23:00
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أهمية مشروع محطة "أكويو" النووية، التي تبنيها "روساتوم" في تركيا، في العلاقات الروسية التركية، وخاصة في قطاع الطاقة التركي.

وأشار إلى أنه لم يتخذ بعد قرار حول شكل مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحدث المرتقب لمحطة "أكويو" النووية، حيث من المخطط تحميل الوقود النووي في المحطة في 27 أبريل المقبل.
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ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن تمثيل روسيا خلال الحدث سيكون على مستوى لائق، وقال: "لم يتم اتخاذ قرارا حتى الآن بهذا الشأن، الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هو أن تمثيل الجانب الروسي في الحدث، الذي سيعقد في نهاية أبريل (2023) سيكون عند مستوى لائق".

وأمس أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موعد تحميل الوقود النووي في محطة "أكويو" النووية سوف يكون في 27 أبريل المقبل.

 ومحطة "أكويو" النووية هي محطة للطاقة النووية في مدينة مرسين التركية، وهي أول محطة طاقة نووية تركية، وتضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، وتقوم ببنائها شركة "روساتوم" الروسية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار أمريكي.(نوفوستي)


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