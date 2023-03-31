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إقتصاد

زخم قويّ... هذا ما يشهده الاقتصاد الصيني

Lebanon 24
31-03-2023 | 05:00
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قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الخميس، إن نمو بلاده يشهد "زخما قويا" رغم الظروف الدولية الصعبة، متعهدا بدعم الشركات التي أثقلت كاهلها سياسة صفر كوفيد.

وكان تشيانغ يتحدث في منتدى بواو من أجل آسيا المنعقد في جزيرة هاينان في جنوب الصين. وهذه هي أول كلمة يلقيها في مؤتمر دولي منذ تعيينه في المنصب مطلع مارس/آذار.
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وقال تشيانغ أمام عشرات القادة الأجانب وصناع السياسات ورجال الأعمال "إن زخم النمو الاقتصادي الصيني ووضعه قويان"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن "الوضع في مارس/آذار سيكون أفضل مما كان عليه في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط" في إشارة إلى التخلي نهاية عام 2022 عن القيود الصارمة لمكافحة كوفيد التي أثرت بشدة على الاقتصاد.

ووضعت الحكومة الصينية هدف نمو لهذا العام بلغ "حوالى 5%"، وهو الأضعف منذ عقود، فيما أشارت إلى أنه "لن يكون من السهل" بلوغه.

وفي خطابه الخميس، أكد تشيانغ أن حكومته ستقدّم دعما إضافيا للقطاع الخاص الذي كان في مرمى الهيئات الناظمة.

وقال "سنطلق سلسلة من الإجراءات الجديدة لتوسيع الوصول إلى الأسواق" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف "سنعمل على تحسين بيئة الأعمال... حتى تتحسن مؤسسات الدولة وتتحلى الشركات الخاصة بالشجاعة للمضي قدما وأن تكون للشركات الأجنبية رغبة في الاستثمار".(العربية) 
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