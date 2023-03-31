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إقتصاد
المنتجات الزراعية الاوكرانية تشكل تحديا لبعض الدول الاوروبية ... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
31-03-2023
|
08:00
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قال مراسل "العربية"، إن 6 دول أوروبية شكت للمفوضية من منافسة منتجات أوكرانيا الزراعية غير العادلة.
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت 17.7% في موسم 2022-2023 الجاري إلى 36.9 مليون طن حتى 27 مارس/آذار الجاري مما يعكس انخفاض إنتاج المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.
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وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 44.8 مليون طن من الحبوب في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي وينتهي في يونيو/حزيران القادم نحو 12.6 مليون طن من القمح، و21.7 مليون طن من الذرة، و2.27 مليون طن من الشعير.
وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب في مارس/آذار الجاري بلغت 4.63 مليون طن حتى أمس الاثنين وفقا لـ"رويترز".(العربية)
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