المنتجات الزراعية الاوكرانية تشكل تحديا لبعض الدول الاوروبية ... اليكم التفاصيل

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قال مراسل "العربية"، إن 6 دول أوروبية شكت للمفوضية من منافسة منتجات أوكرانيا الزراعية غير العادلة.أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت 17.7% في موسم 2022-2023 الجاري إلى 36.9 مليون طن حتى 27 مارس/آذار الجاري مما يعكس انخفاض إنتاج المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 44.8 مليون طن من الحبوب في الفترة نفسها من العام الماضي.وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي وينتهي في يونيو/حزيران القادم نحو 12.6 مليون طن من القمح، و21.7 مليون طن من الذرة، و2.27 مليون طن من الشعير.وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب في مارس/آذار الجاري بلغت 4.63 مليون طن حتى أمس الاثنين وفقا لـ"رويترز".(العربية)