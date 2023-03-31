بعد استقراره أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 107000 و107500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 107200 و107600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.